Разведчики в Кемеровской области в ходе учения обнаружили и уничтожили пусковую установку крылатых ракет условного противника

Военнослужащие скрытно проникли на территорию, где расположена пусковая установка, выполнили ее минирование и убыли на безопасное расстояние, где осуществили подрыв цели.

Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области , в ходе проведения разведывательной операции в ходе планового учения обнаружили пусковую установку крылатых ракет условного противника.

Разведчикам предстояло скрытно выдвинуться в тыл «противника», чтобы определить местонахождение объекта. Для маскировки военнослужащие использовали подручные и специальные средства. После обнаружения пусковой установки разведчики приступили к диверсионным действиям. Осложняли выполнение задачи наблюдательные посты условного противника, расположенные по периметру охраняемого объекта. Разведчики скрытно проникли на территорию, где расположена пусковая установка, выполнили ее минирование и убыли на безопасное расстояние. Затем военнослужащие осуществили подрыв цели, тем самым выведя ее из строя. После выполнения задачи разведчики покинули место проведения операции по предварительно подготовленному маршруту.

Учения прошли на полигоне Юргинский в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности войск Центрального и Восточного военных округов.