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Вертолётчики ЗВО отработают элементы пилотирования в горах Кабардино-Балкарии
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Вертолётчики ЗВО отработают элементы пилотирования в горах Кабардино-Балкарии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Горная подготовка является одним из сложнейших элементов обучения экипажей армейской авиации ввиду нестабильных метеоусловий, резкого изменения скорости и направления ветра, усложнённых режимов эксплуатации авиатехники.
Более 15 экипажей транспортно-боевых вертолётов Ми-8 объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) в рамках горной подготовки приступили к полётам в горах Кабардино-Балкарской Республики.
С площадок «Гунделен» и «Смотровая», находящихся на высоте от 1,5 до 2,5 км, лётчики осуществят вылеты в ущелья, скалистые районы, выполнят взлет и посадку на неподготовленные площадки, проведут высадку десанта, разведку местности и отработают вертолётные засады. Полёты пройдут в дневное и ночное время в простых и сложных метеоусловиях.
Горная подготовка является одним из сложнейших элементов обучения экипажей армейской авиации ввиду нестабильных метеоусловий, резкого изменения скорости и направления ветра, усложнённых режимов эксплуатации авиатехники.
Ранее экипажи вертолетов Ми-8 совершили перелёт на горный аэродром, преодолев более 1,5 тыс. км из мест постоянного базирования в Ленинградской и Смоленской областях.
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