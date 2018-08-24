Вертолётчики ЗВО отработают элементы пилотирования в горах Кабардино-Балкарии

Горная подготовка является одним из сложнейших элементов обучения экипажей армейской авиации ввиду нестабильных метеоусловий, резкого изменения скорости и направления ветра, усложнённых режимов эксплуатации авиатехники.

Более 15 экипажей транспортно-боевых вертолётов Ми-8 объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) в рамках горной подготовки приступили к полётам в горах Кабардино-Балкарской Республики

С площадок «Гунделен» и «Смотровая», находящихся на высоте от 1,5 до 2,5 км, лётчики осуществят вылеты в ущелья, скалистые районы, выполнят взлет и посадку на неподготовленные площадки, проведут высадку десанта, разведку местности и отработают вертолётные засады. Полёты пройдут в дневное и ночное время в простых и сложных метеоусловиях.

Горная подготовка является одним из сложнейших элементов обучения экипажей армейской авиации ввиду нестабильных метеоусловий, резкого изменения скорости и направления ветра, усложнённых режимов эксплуатации авиатехники.

Ранее экипажи вертолетов Ми-8 совершили перелёт на горный аэродром, преодолев более 1,5 тыс. км из мест постоянного базирования в Ленинградской и Смоленской областях.