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«Стрижи» и «Русские витязи» выступили на «Армии-2018»
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«Стрижи» и «Русские витязи» выступили на «Армии-2018» 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи» выступили в субботу на форуме «Армия-2018» над полигоном «Алабино» в Подмосковье, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи» являются постоянными участниками форума «Армия».
"Двадцать пятого августа в рамках динамической программы международного военно-технического форума «Армия-2018» на полигоне «Алабино» свое мастерство показали пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пилотажная группа «Стрижи» из шести самолетов выполнила такие фигуры высшего пилотажа, как «бочка», «стрелка» и «петля Нестерова», а также продемонстрировала одиночный пилотаж в виде синхронных «бочек», «косых петель» и боевых разворотов. «За получасовую программу выступления „Русские витязи“ представили свои фирменные фигуры высшего пилотажа, такие как „бочка“, „петля Нестерова“, „колокол“, роспуск „фонтан“, — добавляется в сообщении.
В пресс-службе ведомства отметили, что обе группы сформированы в 1991 году на основе штатных истребительных частей. „Стрижи“ выступают на легких фронтовых истребителях МиГ-29 и их двухместных версиях МиГ-29УБ, „Русские витязи“ — на новейших Су-30СМ.
Международный военно-технический форум „Армия-2018“ проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа, в пятницу и выходные он открыт для всех посетителей.
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