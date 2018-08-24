На «Армии-2018» китайские летчики впервые выступили с воздушной программой

"Впервые на форуме «Армия» свою летную программу продемонстрировали экипажи пилотажной группы «Первое августа» ВВС Китая на истребителях J-10", — сообщили в российском военном ведомстве.

Летчики выполнили группой пилотаж в составе шести самолетов, парный и одиночный пилотаж. Выполнение фигур сопровождалось дымами различных цветов, что добавило зрелищности воздушному показу, отметили в Минобороны.

Помимо этого, свои программы выполнили экипажи самолетов Як-130, Як-152, вертолета Ми-28Н, а также авиационная группа высшего пилотажа «Беркуты».

На аэродроме Кубинка на статической экспозиции для зрителей представлены самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил, морской авиации ВМФ, а также ретротехника аэроклуба ВВС и современная техника предприятий авиационной промышленности.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.