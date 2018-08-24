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На «Армии-2018» китайские летчики впервые выступили с воздушной программой
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На «Армии-2018» китайские летчики впервые выступили с воздушной программой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КУБИНКА (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Воздушная программа Международного форума «Армия-2018» прошла на подмосковном аэродроме Кубинка, впервые в ней приняли участие летчики ВВС Китая, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Впервые на форуме «Армия» свою летную программу продемонстрировали экипажи пилотажной группы «Первое августа» ВВС Китая на истребителях J-10", — сообщили в российском военном ведомстве.
Летчики выполнили группой пилотаж в составе шести самолетов, парный и одиночный пилотаж. Выполнение фигур сопровождалось дымами различных цветов, что добавило зрелищности воздушному показу, отметили в Минобороны.
Помимо этого, свои программы выполнили экипажи самолетов Як-130, Як-152, вертолета Ми-28Н, а также авиационная группа высшего пилотажа «Беркуты».
На аэродроме Кубинка на статической экспозиции для зрителей представлены самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил, морской авиации ВМФ, а также ретротехника аэроклуба ВВС и современная техника предприятий авиационной промышленности.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.
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