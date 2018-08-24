Работа противовоздушной системы С-400

Зенитно-ракетный комплекс «Триумф» не имеет аналогов в мире. Система предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Ее работа по целям выглядит очень впечатляюще.

С-400 способен обнаружить даже объекты, защищенные стелс-технологией. Сами же системы радиотехнической разведки для С-400 не могут быть выявлены и уничтожены противорадарными ракетами.

Кроме того, система отличается повышенной мобильностью и значительно превосходит знаменитый американский комплекс «Пэтриот» — и это по оценке независимых экспертов.