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Работа противовоздушной системы С-400
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Работа противовоздушной системы С-400 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Зенитно-ракетный комплекс «Триумф» не имеет аналогов в мире. Система предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Ее работа по целям выглядит очень впечатляюще.
С-400 способен обнаружить даже объекты, защищенные стелс-технологией. Сами же системы радиотехнической разведки для С-400 не могут быть выявлены и уничтожены противорадарными ракетами.
Кроме того, система отличается повышенной мобильностью и значительно превосходит знаменитый американский комплекс «Пэтриот» — и это по оценке независимых экспертов.
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