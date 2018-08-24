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Свыше 15 экипажей вертолетов ЗВО отрабатывают на Кавказе боевые действия в горных ущельях
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Свыше 15 экипажей вертолетов ЗВО отрабатывают на Кавказе боевые действия в горных ущельях 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Более 15 экипажей боевых вертолетов из Ленинградской и Смоленской областей отрабатывают на Северном Кавказе навыки пилотирования в горах при сложных метеоусловиях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
"Больше 15 экипажей вертолетов Ми-8 объединения ВВС и ПВО Западного военного округа начали тренировочные полеты в горных районах Кабардино-Балкарии. Чтобы прибыть в республику, летчики совершили перелет на горный аэродром, преодолев более 1,5 тыс. км из мест постоянной дислокации в Ленинградской и Смоленской областях", — рассказал агентству представитель округа.
Летчики совершают тренировочные вылеты с площадок Гунделен и Смотровая, находящихся на высоте от 1,5 до 2,5 тыс. м. Полеты проходят в горных ущельях и скалистых районах. Летчики садятся и взлетают с неподготовленных горных площадок, проводят высадку десанта, ведут разведку местности, отрабатывают вертолетные засады. Полеты проходят как в дневное, так и в ночное время, в том числе в сложных метеоусловиях.
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