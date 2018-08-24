В США возродили второй флот для сдерживания России в Северной Атлантике

"Мы должны сохранить наши конкурентные преимущества и доминирование на море", — заявил командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон , выступая на торжественной церемонии в пятницу на военно-морской базе в Норфолке (штат Виргиния).

При этом он отметил, что действовать 2-му флоту придется в условиях «возрождающейся России», как в свое время он действовал против СССР.