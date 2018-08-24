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В США возродили второй флот для сдерживания России в Северной Атлантике
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В США возродили второй флот для сдерживания России в Северной Атлантике 

РИА Новости 5 минут назад
ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. В США возродили 2-й флот военно-морских сил, который призван сдерживать Россию в Северной Атлантике.
"Мы должны сохранить наши конкурентные преимущества и доминирование на море", — заявил командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон, выступая на торжественной церемонии в пятницу на военно-морской базе в Норфолке (штат Виргиния).
При этом он отметил, что действовать 2-му флоту придется в условиях «возрождающейся России», как в свое время он действовал против СССР.
Второй флот США изначально был создан в 1950 году и играл важную роль в противостоянии с СССР в годы «холодной войны». В 2011 году при президенте Бараке Обаме он был расформирован. О восстановлении флота было объявлено в мае 2018 года.
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