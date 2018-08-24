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США возродили Второй флот ради сдерживания России
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США возродили Второй флот ради сдерживания России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
США возродили Второй флот военно-морских сил, который призван сдерживать Россию в северной Атлантике. Об этом заявил на торжественной церемонии в пятницу, 24 августа, командующий операциями американских ВМС адмирал Джон Ричардсон, передает РИА Новости.
По его словам, военные «должны сохранить конкурентные преимущества и доминирование на море». Ричардсон, выступая на военно-морской базе в Норфолке (штат Вирджиния), также отметил, что флот будет действовать во времена «возрождающейся России», как это было при СССР.
О решении воссоздать 2-й флот было объявлено в начале мая. В заявлении ВМС США указывалось, что это сделано в ответ на «конкуренцию великих держав». В зону ответственности соединения входят северная Атлантика и восточное побережье США.
Второй флот ВМС США существовал с 1950 года и отвечал за территорию Атлантического океана от Северного полюса до Карибского моря. Он был расформирован в 2011-м при президенте Бараке Обаме.
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