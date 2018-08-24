США возродили Второй флот ради сдерживания России

По его словам, военные «должны сохранить конкурентные преимущества и доминирование на море». Ричардсон, выступая на военно-морской базе в Норфолке (штат Вирджиния), также отметил, что флот будет действовать во времена «возрождающейся России», как это было при СССР.

О решении воссоздать 2-й флот было объявлено в начале мая. В заявлении ВМС США указывалось, что это сделано в ответ на «конкуренцию великих держав». В зону ответственности соединения входят северная Атлантика и восточное побережье США.