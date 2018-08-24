В Ростовской области соединение радиоэлектронной борьбы ЮВО поднято по тревоге в рамках двухсторонних ротных тактических учений

Подразделения совершили марш на полигон, где специалисты РЭБ проведут искажение навигационного поля, создаваемого системами определения местоположения высокоточного оружия вероятного противника с целью срыва его наведения на прикрываемые войска.

В Южном военном округе в целях проверки боевой готовности поднято по тревоге соединение радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дислоцированное в Ростовской области . Личный состав соединения совершит марш в составе механизированной колонны на полигон Кадамовский.

Основной упор при проведении учений сделан на совершенствование знаний и навыков по боевому применению нового комплекса РЭБ «Борисоглебск».

По замыслу ТСУ подразделения РЭБ сегодня были подняты по тревоге и приступили к совершению марша в район проведения двухсторонних ротных тактических учений на общевойсковой полигон. Впервые ТСУ организовано в рамках двухсторонних ротных тактических учений.

В ходе тактико-специального учения (ТСУ) военнослужащие выполнят ряд специальных задач по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи и управления условного противника.

При проведении практического этапа учения экипажи мобильных комплексов отработают комплексное воздействие на системы связи и управления мотострелковых подразделений, принимающих участие в двусторонних ротных тактических учениях. Расчетами мобильных комплексов РЭБ проведут искажение навигационного поля, создаваемого системами определения местоположения высокоточного оружия вероятного противника с целью срыва его наведения на прикрываемые войска.

Кроме того, в ходе учения военнослужащие подразделений РЭБ выполнят перехват радиоканалов управления беспилотными летательными аппаратами условного противника.

В учении участвуют около 1.5 тыс. военнослужащих, задействовано более 400 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе комплексов радиоэлектронной борьбы, поступивших на вооружение соединения в текущем году.