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В Ростовской области соединение радиоэлектронной борьбы ЮВО поднято по тревоге в рамках двухсторонних ротных тактических учений
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В Ростовской области соединение радиоэлектронной борьбы ЮВО поднято по тревоге в рамках двухсторонних ротных тактических учений 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Подразделения совершили марш на полигон, где специалисты РЭБ проведут искажение навигационного поля, создаваемого системами определения местоположения высокоточного оружия вероятного противника с целью срыва его наведения на прикрываемые войска.
В Южном военном округе в целях проверки боевой готовности поднято по тревоге соединение радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дислоцированное в Ростовской области. Личный состав соединения совершит марш в составе механизированной колонны на полигон Кадамовский.
Основной упор при проведении учений сделан на совершенствование знаний и навыков по боевому применению нового комплекса РЭБ «Борисоглебск».
По замыслу ТСУ подразделения РЭБ сегодня были подняты по тревоге и приступили к совершению марша в район проведения двухсторонних ротных тактических учений на общевойсковой полигон. Впервые ТСУ организовано в рамках двухсторонних ротных тактических учений.
В ходе тактико-специального учения (ТСУ) военнослужащие выполнят ряд специальных задач по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи и управления условного противника.
При проведении практического этапа учения экипажи мобильных комплексов отработают комплексное воздействие на системы связи и управления мотострелковых подразделений, принимающих участие в двусторонних ротных тактических учениях. Расчетами мобильных комплексов РЭБ проведут искажение навигационного поля, создаваемого системами определения местоположения высокоточного оружия вероятного противника с целью срыва его наведения на прикрываемые войска.
Кроме того, в ходе учения военнослужащие подразделений РЭБ выполнят перехват радиоканалов управления беспилотными летательными аппаратами условного противника.
В учении участвуют около 1.5 тыс. военнослужащих, задействовано более 400 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе комплексов радиоэлектронной борьбы, поступивших на вооружение соединения в текущем году.
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