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1,5 тысячи специалистов РЭБ ЮВО в Ростовской области задействованы в масштабных учениях
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1,5 тысячи специалистов РЭБ ЮВО в Ростовской области задействованы в масштабных учениях 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Впервые тактико-специальное учение организовано в рамках двухсторонних ротных тактических учений.
В Южном военном округе поднято по тревоге соединение радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дислоцированное в Ростовской области. По сигналу учебно-боевой тревоги личный состав соединения совершил марш в составе механизированной колонны на полигон Кадамовский.
Соединение РЭБ ЮВО поднято по учебной тревоге в целях проверки боевой готовности. Основной упор при проведении учений сделан на совершенствование знаний и навыков по боевому применению нового комплекса РЭБ «Борисоглебск».
Впервые тактико-специальное учение (ТСУ) организовано в рамках двухсторонних ротных тактических учений.
В ходе ТСУ военнослужащие выполнят ряд специальных задач по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи и управления условного противника.
При проведении практического этапа учения экипажи мобильных комплексов отработают комплексное воздействие на системы связи и управления мотострелковых подразделений принимающих участие в двусторонних ротных тактических учениях. Расчетами мобильных комплексов РЭБ проведут искажение навигационного поля, создаваемого системами определения местоположения высокоточного оружия вероятного противника с целью срыва его наведения на прикрываемые войска.
Кроме того, в ходе учения военнослужащие подразделений РЭБ выполнят перехват радиоканалов управления беспилотными летательными аппаратами условного противника.
В учении участвуют около 1.5 тыс. военнослужащих, задействовано более 400 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе комплексов радиоэлектронной борьбы, поступивших на вооружение соединения в текущем году.
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