Ещё
Тактическим беспилотным вертолетом заинтересовались в ВМФ России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тактическим беспилотным вертолетом заинтересовались в ВМФ России 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: Российская Газета
На форуме «Армия-2018» представлены пилотируемый и беспилотные летательные аппараты, созданные в Научно-производственном объединении «Авиационные системы».
Легкий пилотируемый вертолет создавался для первоначального обучения пилотов. Он прост в управлении и достаточно надежен, чтобы гарантировать даже начинающему летчику-вертолетчику безопасность в полете.
На базе пилотируемого построен и предлагается потенциальным заказчикам беспилотный вертолет. А к беспилотнику прилагается ТАКР 7002. Аббревиатура сразу ассоциируется с тяжелым авианесущим крейсером. В данном случае, это тактический авиационный комплекс разведки. Он включает беспилотный вертолет К-0108, подвижной пункт техобслуживания и наземный пункт управления. Естественно, средство транспортировки вертолета — на автомобильной базе.
Вертолеты — пилотируемый и беспилотный — построены полностью из отечественных материалов. Двигатель для них тоже свой, российский, бензиновый мощностью 240 л.с. Как утверждают создатели, пополнить запас топлива можно на любой автозаправке. Сел, залил полный бак и полетел дальше.
Беспилотник К-0108 может находиться в воздухе непрерывно в течение 4 часов. Высота полета до 4000 метров. Дальность надежного управления до 500 км. При собственной массе 800 кг беспилотный вертолет берет 175 кг полезной нагрузки. Прежде всего, это оптико-электронная станция и радиолокационная.
Оптика видит днем боевую технику на расстоянии до 20 км, людей — до 10 км. Ночью, соответственно, 12 км и 6 км. Радар фиксирует надводную цель — корабль — на дальности 170 км, катер — на дальности 47 км, человека различает в 10 км от БПЛА.
ТАКР 7002 заинтересовал представителей ВМФ. Прежде всего, качеством изготовления, простотой обслуживания и доступной ценой. Возможно, вертолетный ТАКР появится на ТАКР «Адмирал Кузнецов» после его ремонта.
Российская Газета: последние новости
Боевые фрегаты Черноморского флота войдут в Средиземное море Акция "Военная служба по контракту - твой выбор" впервые прошла в Абакане В Подмосковье открылся крупнейший военно-технический форум "АРМИЯ-2018"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Упала в обморок и потеряла память»170
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар35
Ротару увезли в реанимацию133
«Спортивная травма»: кто не уберег премьера145
Лечить смысла не было: что убило Маккейна143
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Происшествия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
00:25
«Меня это бесит»: Вайкуле не может уже слышать про Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение