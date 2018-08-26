Тактическим беспилотным вертолетом заинтересовались в ВМФ России

На форуме «Армия-2018» представлены пилотируемый и беспилотные летательные аппараты, созданные в Научно-производственном объединении «Авиационные системы».

Легкий пилотируемый вертолет создавался для первоначального обучения пилотов. Он прост в управлении и достаточно надежен, чтобы гарантировать даже начинающему летчику-вертолетчику безопасность в полете.

На базе пилотируемого построен и предлагается потенциальным заказчикам беспилотный вертолет. А к беспилотнику прилагается ТАКР 7002. Аббревиатура сразу ассоциируется с тяжелым авианесущим крейсером. В данном случае, это тактический авиационный комплекс разведки. Он включает беспилотный вертолет К-0108, подвижной пункт техобслуживания и наземный пункт управления. Естественно, средство транспортировки вертолета — на автомобильной базе.

Вертолеты — пилотируемый и беспилотный — построены полностью из отечественных материалов. Двигатель для них тоже свой, российский, бензиновый мощностью 240 л.с. Как утверждают создатели, пополнить запас топлива можно на любой автозаправке. Сел, залил полный бак и полетел дальше.

Беспилотник К-0108 может находиться в воздухе непрерывно в течение 4 часов. Высота полета до 4000 метров. Дальность надежного управления до 500 км. При собственной массе 800 кг беспилотный вертолет берет 175 кг полезной нагрузки. Прежде всего, это оптико-электронная станция и радиолокационная.

Оптика видит днем боевую технику на расстоянии до 20 км, людей — до 10 км. Ночью, соответственно, 12 км и 6 км. Радар фиксирует надводную цель — корабль — на дальности 170 км, катер — на дальности 47 км, человека различает в 10 км от БПЛА.

ТАКР 7002 заинтересовал представителей ВМФ. Прежде всего, качеством изготовления, простотой обслуживания и доступной ценой. Возможно, вертолетный ТАКР появится на ТАКР «Адмирал Кузнецов» после его ремонта.