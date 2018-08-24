Морской беспилотный разведчик представили на «Армии-2018»

Беспилотный летательный аппарат создается в интересах Военно-морского флота России для поиска надводных целей противника.

Беспилотный вертолет-разведчик для ВМФ России представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».

Машина оборудована радиолокационной станцией и оптико-электронной аппаратурой. В случае необходимости беспилотник может быть переоборудован из разведывательного в ударный.

«В данном исполнении вся полезная нагрузка используется для разведывательного оборудованя. Однако за счет уменьшения определенного оборудования машину вполне можно превратить в ударную», — рассказал «Звезде» специалист отдела испытаний НПО «Авиационные системы» Николай Севрюгин

Взлетная масса беспилотного вертолета составляет 800 килограммов, полезная нагрузка — 175 килограммов. Продолжительность полета — не менее четырех часов. Потолок — 4000 метров.

На базе беспилотника создан в том числе учебно-тренировочный вертолет легкого класса «Скаймак 3001».

«Это полностью наша инициативная разработка. Для нас она необходима, чтобы уточнить летно-технические характеристики. Машина позиционируется в том числе как учебно-тренировочный вертолет легкого класса. Это реальная альтернатива тем же Bell и Eurocopter», — сказал Севрюгин.

В компании подчеркнули, что вертолет создается полностью из отечественных комплектующих и будет стоить меньше, чем зарубежные аналоги.