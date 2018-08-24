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Саратовские бомбардировщики и ракетоносцы выпустят сотни бомб и ракет
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Саратовские бомбардировщики и ракетоносцы выпустят сотни бомб и ракет 

САРАТОВ24 18 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Базирующиеся на Энгельсском военном аэродроме Саратовской области бомбардировщики Ту-22М3 и ракетоносцы Ту-95 МС принимают участие вантитеррористических учениях стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия — 2018» в Челябинской области.
В учебно-тренировочных полетах представлены свыше 30 самолетов и вертолетов России, Китая, Казахстана и Индии, в том числе Ту-22М3 и Ту-95МС. По сценарию авиагруппировка России, Казахстана и Китая нанесет ракетно-бомбовый удар по условному противнику, а Индия высадит свой десант. Всего на челябинском Чебаркульском полигоне выпустят более тысячи авиабомб и ракет.
Также в рамках «Мирная миссия — 2018» вооруженные силы семи стран (Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Россия, Китай, Индия и Пакистан) проведут совместные антитеррористические командно-штабные учения.
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