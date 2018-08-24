СМИ: армия Израиля начнет формировать экипажи танков из друзей и родственников

Для этого призывникам на их мобильные телефоны в ближайшее воскресенье будут разосланы ссылки на сайт, где им будет предложено указать четырех знакомых, друзей или родственников, с которыми они хотели бы проходить армейскую службу, сообщила газета Israel Hayom.

"В воскресенье армия отправит смс-сообщения на мобильные устройства 8 тыс. юношей и девушек, которые будут призваны в армию в ноябре, с предложением перейти по ссылке на новый сайт, который позволит им присоединиться к бронетанковым войскам и служить вместе с друзьями и близкими", — пишет издание. По его информации, пилотный проект пока будет распространяться только на призывников боевых частей. Пять тысяч юношей-призывников смогут служить с друзьями только в танковых экипажах, а 3 тыс. девушек получат возможность пройти службу в боевых подразделениях вместе с подругами и друзьями во всех родах войск.

По законам Израиля все его граждане, включая имеющих двойное гражданство и проживающих в другой стране, по достижении 18 лет призываются на службу в армию. Срок службы для мужчин составляет 36 месяцев, для женщин — 24 месяца. В случае прохождения службы в боевых частях ее срок для мужчин сокращается до 32 месяцев.

Во время последнего призыва в июле 2018 года количество девушек, записавшихся в боевые части Армии обороны Израиля за один месяц, впервые достигло 1 тыс. По данным газеты Times of Israel, 1050 девушек присоединились к боевым частям летом 2018 года, что на 150 человек больше, чем за аналогичный период 2017 года и в два раза выше показателя призыва женщин в такие войска за весь 2012 год. По мнению газеты, такой «взрывной рост» обусловлен тем, что армия открывает для женщин все новые специальности в боевых подразделениях.

Так, в июне 2017 года первые 13 девушек были приняты в израильские бронетанковые войска. До этого они первыми прошли восьмимесячный курс обучения женщин — операторов танков в рамках пилотного проекта по расширению гендерного равноправия в вооруженных силах. В январе 2018 года впервые в истории эскадрилью ВВС Израиля возглавила женщина. Как отмечает официальный блог Армии обороны Израиля, впервые должности в боевых частях были открыты для женщин в 1995 году. Кроме этого, в 2000 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон, разрешающий женщинам служить в таких войсках.