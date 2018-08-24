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Екатеринбуржцы бесплатно пройдут «военное» медобследование
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Екатеринбуржцы бесплатно пройдут «военное» медобследование 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Побывать в передвижном военном госпитале и бесплатно пройти там медицинское обследование смогут посетители военно-технического форума «Армия-2018» в Екатеринбурге. Комплекс диагностических мер разработан по стандартам, принятым в войсках, и включает консультации окулиста, лора, терапевта, а также измерение уровня сахара в крови и артериального давления.
Также будут развернуты специальные стенды медицинской службы Минобороны, информирующие о медицинском обеспечении в войсках, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЦВО.
Форум «Армия-2018» откроется 25 августа на Свердловском полигоне в районе 32-го военного городка. Добраться до площадки можно будет на бесплатных автобусах, которые будут каждый час курсировать от штаба Центрального военного округа, торговых центров «Академический» и «Дирижабль».
Гостям покажут новейший комплекс для борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Силок», комплексы РЭБ семейства «Красуха», способные заглушать любые сигналы радиолокационных станций разведки противника на больших расстояниях, а также разведывательный комплекс «Мурманск» и аэродинамический передатчик помех «Леер-3».
Желающие смогут пострелять из оружия времен Великой отечественной войны: трехлинейной винтовки Мосина и пистолета-пулемета Шпагина.
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