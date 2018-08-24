Екатеринбуржцы бесплатно пройдут «военное» медобследование

Побывать в передвижном военном госпитале и бесплатно пройти там медицинское обследование смогут посетители военно-технического форума «Армия-2018» в Екатеринбурге . Комплекс диагностических мер разработан по стандартам, принятым в войсках, и включает консультации окулиста, лора, терапевта, а также измерение уровня сахара в крови и артериального давления.

Также будут развернуты специальные стенды медицинской службы Минобороны , информирующие о медицинском обеспечении в войсках, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЦВО.

Форум «Армия-2018» откроется 25 августа на Свердловском полигоне в районе 32-го военного городка. Добраться до площадки можно будет на бесплатных автобусах, которые будут каждый час курсировать от штаба Центрального военного округа, торговых центров «Академический» и «Дирижабль».

Гостям покажут новейший комплекс для борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Силок», комплексы РЭБ семейства «Красуха», способные заглушать любые сигналы радиолокационных станций разведки противника на больших расстояниях, а также разведывательный комплекс «Мурманск» и аэродинамический передатчик помех «Леер-3».

Желающие смогут пострелять из оружия времен Великой отечественной войны: трехлинейной винтовки Мосина и пистолета-пулемета Шпагина.