Подразделения радиоэлектронной разведки российской военной базы в Армении в ходе учения собрали данные об условном противнике

Военнослужащие отрабатывают нормативы по развёртыванию систем и комплексов РЭР, обнаружению и распознаванию радиолокационных станций радионавигационных и радиотелекодовых систем.

Подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) российской военной базы в Армении в рамках проведения двустороннего ротного тактического учения собирают разведданные об условном противнике с применением современного комплекса «Радиолампа».

В ходе выполнения практических задач военнослужащие отрабатывают нормативы по развёртыванию из походного в боевое положение систем и комплексов РЭР, обнаружению и распознаванию радиолокационных станций радионавигационных и радиотелекодовых систем, используя методы радиоприёма пеленгования и анализа радиосигнала.

Разведчики также выполняют нормативы по огневой, тактико-специальной подготовке и вождению боевых машин в высокогорной местности.

Особое внимание в ходе мероприятия уделено взаимодействию подразделений РЭР с расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами по сбору, обработке, передаче координат целей для обнаружения и уничтожения наиболее важных объектов условного противника.

Всего в двусторонних ротных тактических учениях с боевой стрельбой на полигоне Алагяз принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.