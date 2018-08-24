Ещё
Подразделения радиоэлектронной разведки российской военной базы в Армении в ходе учения собрали данные об условном противнике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подразделения радиоэлектронной разведки российской военной базы в Армении в ходе учения собрали данные об условном противнике 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие отрабатывают нормативы по развёртыванию систем и комплексов РЭР, обнаружению и распознаванию радиолокационных станций радионавигационных и радиотелекодовых систем.
Подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) российской военной базы в Армении в рамках проведения двустороннего ротного тактического учения собирают разведданные об условном противнике с применением современного комплекса «Радиолампа».
В ходе выполнения практических задач военнослужащие отрабатывают нормативы по развёртыванию из походного в боевое положение систем и комплексов РЭР, обнаружению и распознаванию радиолокационных станций радионавигационных и радиотелекодовых систем, используя методы радиоприёма пеленгования и анализа радиосигнала.
Разведчики также выполняют нормативы по огневой, тактико-специальной подготовке и вождению боевых машин в высокогорной местности.
Особое внимание в ходе мероприятия уделено взаимодействию подразделений РЭР с расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами по сбору, обработке, передаче координат целей для обнаружения и уничтожения наиболее важных объектов условного противника.
Всего в двусторонних ротных тактических учениях с боевой стрельбой на полигоне Алагяз принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
Воздушно-десантные войска в рамках научно-деловой программы форума «Армия-2018» проведут два круглых стола Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого принимает участие в мероприятиях Военно-технического форума «Армия-2018» На форуме «Армия-2018» в Екатеринбурге впервые продемонстрируют наведение танковой переправы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трампа отправили в Крым159
Порошенко опозорился на параде113
Вскрылись коварные планы юной пассии Петросяна52
Россия готовит для США «щелчок по носу и самолюбию»77
«Русскую» модель Playboy нашли мертвой в квартире5
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
08:31
Украинцам вынесли неутешительный вердикт
Украина В мире
00:33
Водитель «Яндекс. Такси» набросился на клиентку из-за музыки
Происшествия
02:09
Кадыров дал совет «неспокойным» журналистам
Общество
01:18
Порошенко рассказал, как «остановить» Россию
Украина В мире
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение