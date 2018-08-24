Подразделения радиоэлектронной разведки российской военной базы в Армении в ходе учения собрали данные об условном противнике 

Военнослужащие отрабатывают нормативы по развёртыванию систем и комплексов РЭР, обнаружению и распознаванию радиолокационных станций радионавигационных и радиотелекодовых систем.
Подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) российской военной базы в Армении в рамках проведения двустороннего ротного тактического учения собирают разведданные об условном противнике с применением современного комплекса «Радиолампа».
В ходе выполнения практических задач военнослужащие отрабатывают нормативы по развёртыванию из походного в боевое положение систем и комплексов РЭР, обнаружению и распознаванию радиолокационных станций радионавигационных и радиотелекодовых систем, используя методы радиоприёма пеленгования и анализа радиосигнала.
Разведчики также выполняют нормативы по огневой, тактико-специальной подготовке и вождению боевых машин в высокогорной местности.
Особое внимание в ходе мероприятия уделено взаимодействию подразделений РЭР с расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами по сбору, обработке, передаче координат целей для обнаружения и уничтожения наиболее важных объектов условного противника.
Всего в двусторонних ротных тактических учениях с боевой стрельбой на полигоне Алагяз принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.