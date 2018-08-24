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В Новороссийской военно-морской базе прошло учение кораблей по борьбе за живучесть
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В Новороссийской военно-морской базе прошло учение кораблей по борьбе за живучесть 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи кораблей провели комплекс мероприятий по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, ликвидации пробоин в корпусе и устранению поступления забортной воды.
В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота проведено учение кораблей по борьбе за живучесть.
В ходе учения экипажи кораблей провели комплекс мероприятий по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, ликвидации пробоин в корпусе и устранению поступления забортной воды, а также продемонстрировали навыки применения средств пожаротушения.
Все элементы и нормативы проверки проводились на специальном учебно-тренировочном комплексе, помещения которого повторяют внутренние корабельные отсеки, что позволяет экипажам в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, отработать борьбу за живучесть корабля с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок.
По результатам учения все действия экипажей всех проверенных кораблей были оценены руководителями на «хорошо» и «отлично».
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