С медицинским отрядом Черноморского флота проведено учение по развёртыванию полевого госпиталя

Военные медики с помощью пневмокаркасных модулей в минимальные сроки подготовили госпиталь с приёмно-эвакуационным, сортировочным, терапевтическим, хирургическим и реанимационным отделениями.

На Черноморском флоте в соответствии с ранее утверждённым планом боевой подготовки проведено учение по развёртыванию военного полевого госпиталя.

Военнослужащие медицинских подразделений 1472 военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота совершили марш в район проведения учения с дальнейшим развёртыванием на неприспособленной местности военного полевого госпиталя.

В ходе марша личный состав отработал действия при отражении нападения на колонну диверсионно-разведывательных групп условного противника, выполнил смену маршрута движения и эвакуацию автомобильной техники, получившей повреждения в результате подрыва.

На активной фазе учения военные медики с помощью пневмокаркасных модулей в минимальные сроки подготовили госпиталь с приёмно-эвакуационным, сортировочным, терапевтическим, хирургическим и реанимационным отделениями со всем необходимым диагностическим и лечебным оборудованием и инфраструктурой.

К учению привлекались порядка 150 военнослужащих медицинских учреждений Черноморского флота, было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.