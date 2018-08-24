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С медицинским отрядом Черноморского флота проведено учение по развёртыванию полевого госпиталя
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С медицинским отрядом Черноморского флота проведено учение по развёртыванию полевого госпиталя 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военные медики с помощью пневмокаркасных модулей в минимальные сроки подготовили госпиталь с приёмно-эвакуационным, сортировочным, терапевтическим, хирургическим и реанимационным отделениями.
На Черноморском флоте в соответствии с ранее утверждённым планом боевой подготовки проведено учение по развёртыванию военного полевого госпиталя.
Военнослужащие медицинских подразделений 1472 военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота совершили марш в район проведения учения с дальнейшим развёртыванием на неприспособленной местности военного полевого госпиталя.
В ходе марша личный состав отработал действия при отражении нападения на колонну диверсионно-разведывательных групп условного противника, выполнил смену маршрута движения и эвакуацию автомобильной техники, получившей повреждения в результате подрыва.
На активной фазе учения военные медики с помощью пневмокаркасных модулей в минимальные сроки подготовили госпиталь с приёмно-эвакуационным, сортировочным, терапевтическим, хирургическим и реанимационным отделениями со всем необходимым диагностическим и лечебным оборудованием и инфраструктурой.
К учению привлекались порядка 150 военнослужащих медицинских учреждений Черноморского флота, было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.
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