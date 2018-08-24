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В Киеве прошел масштабный парад в честь Дня Независимости
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В Киеве прошел масштабный парад в честь Дня Независимости 

ИА Синьхуа 1 час назад
Киев, 24 августа /Синьхуа/ — Сегодня в центре Киева состоялся один из самых масштабных военных парадов за последние годы. Он был приурочен к 27-й годовщине независимости Украины.
По главной улице украинской столицы Крещатику и Майдану Независимости промаршировали 24 парадных расчета в составе 4,5 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбы и других формирований, отвечающих за обеспечение государственной безопасности. Кроме того, в мероприятии приняли участие воинские подразделения из 18 стран-партнеров Украины, в том числе из государств НАТО.
В ходе парада были продемонстрированы 250 единиц оружия и военной техники, включая новые образцы. Также впервые за последние восемь лет в нем задействовали армейскую авиацию — около 30 истребителей, штурмовиков, транспортных самолетов и вертолетов.
На параде присутствовали президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и другие представители украинского руководства. Кроме того, на мероприятие был приглашен целый ряд зарубежных гостей, среди которых советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
В прошлом году в День Независимости вместо парада в Киеве провели военный марш, в котором приняли участие 4,5 тыс. человек. —0—
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