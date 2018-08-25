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Расчеты С-300 и «Панцирь» отразили авианалет условного противника в Забайкалье
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Расчеты С-300 и «Панцирь» отразили авианалет условного противника в Забайкалье 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
ТАСС, 25 августа. Расчеты зенитно-ракетных систем С-300 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», дислоцированные в Забайкалье, в ходе тактических учений по отражению авианалета условного противника выполнили нормативы по развертыванию комплексов и несению дежурства в заданном районе. Отрабатывались действия по прикрытию крупной группировки войск и военных объектов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Зенитчики на комплексах С-300 выполнили задачи по обнаружению, идентификации, выдаче целеуказаний и сопровождению воздушных целей условного противника. Для усложнения задачи была смоделирована ситуация по обнаружению группы воздушных целей на разных эшелонах и совершающих подлет с разных направлений, — отметили в военном ведомстве. — В свою очередь расчеты ЗРПК «Панцирь» взяли под контроль воздушное пространство в районе сосредоточения и выполнили упражнения по обнаружению, сопровождению и уничтожению целей, имитирующих ударные вертолеты и разведывательные дроны условного противника".
Расчеты провели электронные пуски ЗРК С-300 и ЗРПК «Панцирь», успешно поразив все воздушные цели, имитирующие летательные аппараты «противника».
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