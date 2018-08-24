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Расчеты комплексов «Искандер» выполнили электронные пуски ракет с неподготовленных позиций в Забайкалье в рамках внезапной проверки боевой готовности
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Расчеты комплексов «Искандер» выполнили электронные пуски ракет с неподготовленных позиций в Забайкалье в рамках внезапной проверки боевой готовности 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Подразделения бригады получили приказ на выдвижение в заданные районы, где отработали развертывание комплексов, маскировку, электронные пуски и оперативный выводу техники из-под ответного удара условного противника.
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, выполнили электронные пуски с неподготовленных позиций в рамках внезапной проверки боевой готовности.
После совершения 300-километрового марша и оборудования позиций на полигоне Цугол подразделения бригады получили приказ на выдвижение в заданные районы, где отработали задачи по развертыванию комплексов, маскировке, перегрузке ракет, выполнению электронных пусков и оперативному выводу техники из-под ответного удара условного противника.
По возвращении на полигон Цугол военнослужащие ракетного соединения продолжат выполнение мероприятий в рамках проверки боеготовности.
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