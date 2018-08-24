Расчеты комплексов «Искандер» выполнили электронные пуски ракет с неподготовленных позиций в Забайкалье в рамках внезапной проверки боевой готовности

Подразделения бригады получили приказ на выдвижение в заданные районы, где отработали развертывание комплексов, маскировку, электронные пуски и оперативный выводу техники из-под ответного удара условного противника.

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае , выполнили электронные пуски с неподготовленных позиций в рамках внезапной проверки боевой готовности.

После совершения 300-километрового марша и оборудования позиций на полигоне Цугол подразделения бригады получили приказ на выдвижение в заданные районы, где отработали задачи по развертыванию комплексов, маскировке, перегрузке ракет, выполнению электронных пусков и оперативному выводу техники из-под ответного удара условного противника.

По возвращении на полигон Цугол военнослужащие ракетного соединения продолжат выполнение мероприятий в рамках проверки боеготовности.