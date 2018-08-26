Расчеты «Искандеров» уничтожили «противника» в Забайкалье

Оперативно-тактические ракетные комплексы совершали маневры на полигоне Цугол, куда прибыли после трехсоткилометрового марша.

Расчеты «Искандеров» в Забайкальском крае отработали электронные пуски с неподготовленных для этого позиций. Как сообщили в Министерстве обороны России, расчеты выполнили задачи в рамках внезапной проверки боеготовности войск.

Оперативно-тактические ракетные комплексы совершали маневры на полигоне Цугол, куда прибыли после трехсоткилометрового марша. Оборудовав позиции, подразделения получили приказ на выдвижение в определенные районы.

На позициях без подготовки ракетчики отработали весь комплекс задач по развертыванию ОТРК, перегрузке ракет, маскировке, пускам и оперативному уводу техники, чтобы избежать возможног ответного удара «противника»