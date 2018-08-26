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Расчеты «Искандеров» уничтожили «противника» в Забайкалье
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Расчеты «Искандеров» уничтожили «противника» в Забайкалье 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Оперативно-тактические ракетные комплексы совершали маневры на полигоне Цугол, куда прибыли после трехсоткилометрового марша.
Расчеты «Искандеров» в Забайкальском крае отработали электронные пуски с неподготовленных для этого позиций. Как сообщили в Министерстве обороны России, расчеты выполнили задачи в рамках внезапной проверки боеготовности войск.
Оперативно-тактические ракетные комплексы совершали маневры на полигоне Цугол, куда прибыли после трехсоткилометрового марша. Оборудовав позиции, подразделения получили приказ на выдвижение в определенные районы.
На позициях без подготовки ракетчики отработали весь комплекс задач по развертыванию ОТРК, перегрузке ракет, маскировке, пускам и оперативному уводу техники, чтобы избежать возможног ответного удара «противника»
Внезапная проверка боевой готовности войск РФ началась 20 августа и продлилась пять дней. Она была организована в преддверии масштабных учений «Восток-2018», которые состоятся осенью.
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