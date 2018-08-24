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Искуственый интеллект будет управлять истребителем Су-57
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Искуственый интеллект будет управлять истребителем Су-57 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: Российская Газета
Перспективный истребитель пятого поколения Су-57 получит еще и искусственный интеллект. И это приблизит его к перспективным беспилотным самолетам шестого поколения.
В истребителе Су-57 до автоматического режима боевого использования доведут обзорно-прицельное оборудование и комплексную систему управления. Об этом РИА Новости сообщил представитель авиационной промышленности. У истребителя появятся и другие возможности: новые частоты и режимы добавят бортовому комплексу обороны.
Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет способен уничтожать любые цели условного неприятеля как в воздухе, так и на земле. Причем он в состоянии преодолевать противовоздушную оборону противника.
Кстати, в российской армии первые два предсерийных истребителя Су-57 появятся уже в будущем году. Соответствующий контракт подписали на Международном форуме «Армия-2018».
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