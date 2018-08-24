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Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» вернулся в Севастополь из Средиземного моря
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Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» вернулся в Севастополь из Средиземного моря 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипаж встречали командующий ЧФ вице-адмирал Александр Моисеев, заместители командующего флотом, члены семей военнослужащих, ветераны соединения надводных кораблей, духовенство.
В Севастополе прошла торжественная церемония встречи сторожевого корабля Черноморского флота «Сметливый», который вернулся в пункт постоянного базирования после выполнения задач в составе постоянной группировки кораблей Военно-Морского Флота Российской Федерации в Средиземном море.
В Севастополе экипаж встречали командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев, заместители командующего флотом, члены семей военнослужащих, ветераны соединения надводных кораблей, духовенство.
Командующий флотом поблагодарил командира, экипаж корабля за успешное выполнением поставленных задач и поздравил их с возвращением в родную базу. Также по морской традиции вице-адмирал Александр Моисеев вручил командиру «Сметливого» жареного поросёнка.
Экипаж сторожевого корабля находился в дальнем походе 125 суток.
В период нахождения в дальней морской зоне экипаж корабля провел комплекс различных учений по ведению боя одиночным кораблём и в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям, а также отработал противолодочные задачи.
После отдыха экипажа корабль продолжит выполнение плановых задач боевой подготовки.
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