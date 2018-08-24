Дворников: все танковые части ЮВО оснащены новыми машинами Т-72Б3

ПОСЕЛОК ПЕРСИАНСКИЙ / Ростовская область /, 24 августа. / ТАСС /. Все танковые части Южного военного округа (ЮВО) на данный момент получили на вооружение танк Т-72Б3, сообщил в пятницу журналистам командующий войсками округа генерал— полковник Александр Дворников

"В настоящее время все танковые части ЮВО перешли на новый танк Т-72Б3, в том числе подразделения 150-й мотострелковой дивизии — на модернизированные образцы этих танков", — сказал Дворников на форуме ЮВО «Армия-2018».

На открытии форума он также отметил, что в настоящее время показатель оснащенности современным вооружением в округе близок к 65%.

"К 2020 году мы должны выйти на уровень 70% оснащенности вооруженных сил новыми современными и модернизированными образцами", — добавил Дворников.

В 2011 году на вооружение российских войск был принят вариант модернизации танка Т-72 — Т-72Б3, в 2016 году на вооружение поступил Т-72М, имеющий самое современное российское танковое орудие 2А46М-5, усиленную защиту, новое бортовое оборудование и форсированный двигатель в 1130 л. с.