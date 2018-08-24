Россия ответит военными мерами на крупнейшие учения НАТО, завил посол

"В октябре-ноябре этого года на территории Норвегии, в Северной Атлантике пройдут самые крупные с 2002 года боевые учения НАТО, в которых будут задействованы порядка 40 тысяч человек, 150 самолётов и 70 кораблей", — сказал Барбин на форуме «Армия-2018».

По его словам, обострение отношений России и Запада не обошло стороной и Арктический регион, «под санкциями оказались арктические проекты в нефтегазовой сфере, свернуты контакты по военной линии, проводится курс на активное вовлечение Североатлантического альянса в дела региона и наращивание присутствия НАТО вблизи границ России».

"В июле 2018 года достигнута договорённость о формировании нового командования объединенных вооруженных сил НАТО со штаб-квартирой на Норфолке , штат Вирджиния, в чьей компетенции будет находиться весь комплекс вопросов по защите коммуникаций в арктико-атлантической зоне", — добавил Барбин.

Кроме того, вновь приступил к боевому дежурству расформированный после окончания холодной войны второй флот США , соединения которого сконцентированы в основном в Северной Атлантике, уточнил посол.

"Все эти факторы необходимо учитывать и своевременно вырабатывать необходимые ответы: как дипломатические, так и военные. При этом наш выбор прежний: цивилизованное, переговорное решение всех спорных вопросов для обеспечения мира и стабильности в Арктике через развитие международного сотрудничества", — сказал он.

Силы стран НАТО, которые будут задействованы в крупнейших за последние годы учениях альянса Trident Juncture, уже начали прибывать в Норвегию, где этой осенью запланированы маневры с участием более 40 тысяч военнослужащих альянса. Ранее главком объединенных сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявлял, что масштабные учения НАТО станут демонстрацией возможностей альянса по сдерживанию РФ.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.