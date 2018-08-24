VG (Норвегия): Россия демонстрирует военные мускулы

Военная выставка, открывшаяся в Москве во вторник, — крупнейшая выставка военной техники в мире, утверждает российское Министерство обороны.

Ожидается, что павильоны и стенды 1200 участников выставки посетят 550 тысяч человек, говорит министерство, являющееся организатором форума.

Помимо этого выставку посетят министры обороны в общей сложности из 20 стран, преимущественно из стран Африки и Ближнего Востока.

Крупнейшие военные учения

Военная выставка проводится всего лишь через неделю после окончания двухнедельных, организованных Россией «Международных армейских игр», где 32 страны состязались друг с другом в различных военных дисциплинах.

Но русские и на этом не остановились.

В понедельник на этой неделе главнокомандующий российскими Вооруженными силами объявил, что в сентябре Россия проведет крупнейшие военные учения после распада Советского Союза.

«Это будут крупнейшие учения из всех, проводимых ранее, что касается как территории, так и количества военнослужащих, которые будут принимать в них участие», — заявил министр обороны Сергей Шойгу , по словам Moscow Times.

Китай тоже приглашен

Ранее крупнейшими были учения «Запад» в 1981 году, в которых приняли участие 150 тысяч военнослужащих, но сейчас русские планируют побить этот советский рекорд.

В учениях, которые будут проводиться в регионе Забайкалье в Сибири, и длиться пять дней, будут также принимать участие крупные соединения из Китая и Монголии

НАТО в «Военных Олимпийский играх» не участвовала

В российских «Международных военных играх» страны-участницы соревновались в таких дисциплинах, как стрельба из танка, оказание медицинской помощи, соколиная охота и воздушная акробатика.

Публика могла развлекаться на этой «военной Олимпиаде» на территории, отведенной семи различным странам-хозяйкам.

Греция была единственной страной-членом НАТО, принявшей решение участвовать в соревнованиях по, в общей сложности, 28 различным дисциплинам, сообщает Euronews.

Ирана и Израиля. В Играх участвовали, в частности, также военнослужащие из Сирии

Самоутверждение

Россия, что не удивительно, обеспечила себе убедительную командную победу в военных Играх.

Министр обороны Шойгу не замедлил подчеркнуть значение подобных учений.