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VG (Норвегия): Россия демонстрирует военные мускулы
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VG (Норвегия): Россия демонстрирует военные мускулы 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Военная выставка, открывшаяся в Москве во вторник, — крупнейшая выставка военной техники в мире, утверждает российское Министерство обороны.
Ожидается, что павильоны и стенды 1200 участников выставки посетят 550 тысяч человек, говорит министерство, являющееся организатором форума.
Страны-участницы являются союзницами России.
7 из 14 стран-участниц, в частности, Белоруссия, Китай, Казахстан, Пакистан и Южная Африка, имеют собственные павильоны.
Помимо этого выставку посетят министры обороны в общей сложности из 20 стран, преимущественно из стран Африки и Ближнего Востока.
Крупнейшие военные учения
Военная выставка проводится всего лишь через неделю после окончания двухнедельных, организованных Россией «Международных армейских игр», где 32 страны состязались друг с другом в различных военных дисциплинах.
Но русские и на этом не остановились.
В понедельник на этой неделе главнокомандующий российскими Вооруженными силами объявил, что в сентябре Россия проведет крупнейшие военные учения после распада Советского Союза.
«Это будут крупнейшие учения из всех, проводимых ранее, что касается как территории, так и количества военнослужащих, которые будут принимать в них участие», — заявил министр обороны Сергей Шойгу, по словам Moscow Times.
Китай тоже приглашен
Ранее крупнейшими были учения «Запад» в 1981 году, в которых приняли участие 150 тысяч военнослужащих, но сейчас русские планируют побить этот советский рекорд.
В учениях, которые будут проводиться в регионе Забайкалье в Сибири, и длиться пять дней, будут также принимать участие крупные соединения из Китая и Монголии.
НАТО в «Военных Олимпийский играх» не участвовала
В российских «Международных военных играх» страны-участницы соревновались в таких дисциплинах, как стрельба из танка, оказание медицинской помощи, соколиная охота и воздушная акробатика.
Публика могла развлекаться на этой «военной Олимпиаде» на территории, отведенной семи различным странам-хозяйкам.
Греция была единственной страной-членом НАТО, принявшей решение участвовать в соревнованиях по, в общей сложности, 28 различным дисциплинам, сообщает Euronews.
В Играх участвовали, в частности, также военнослужащие из Сирии, Ирана и Израиля.
Самоутверждение
Россия, что не удивительно, обеспечила себе убедительную командную победу в военных Играх.
Министр обороны Шойгу не замедлил подчеркнуть значение подобных учений.
«Сейчас за этими учениями следят десятки миллионов человек по всему миру. Они видят это и думают: «С этими ребятами лучше не связываться», заявил Шойгу на заключительной церемонии мероприятия, сообщает информационное агентство Interfax.
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