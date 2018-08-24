В первый день форум «Армия-2018» в Кронштадте посетили около 2 тыс. человек

Для осмотра были открыты все экспозиции, расположенные на территории Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

В первый день Международный военно-технический форум «Армия-2018» Западного военного округа в Кронштадте посетили около 2 тыс. человек.

Для осмотра были открыты все экспозиции, расположенные на территории Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

Наибольший интерес посетителей вызывали боевые корабли Балтийского флота, в частности, новейший корвет проекта 20380 «Сообразительный», малый ракетный корабль «Серпухов», а также противодиверсионный катер «Нахимовец».

Кроме того, гостей форума заинтересовали береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».