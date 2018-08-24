Около 2 тыс. человек посетили Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2018» Западного военного округа в Кронштадте за первый день работы

Для осмотра были открыты все экспозиции, расположенные на территории Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

Сегодня в первый день работы около 2 тыс. человек посетили экспозиции Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2018» Западного военного округа в Кронштадте

Для осмотра были открыты все экспозиции, расположенные на территории Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

Наибольший интерес посетителей вызывали боевые корабли Балтийского флота, среди которых новейший корвет проекта 20380 «Сообразительный», малый ракетный корабль «Серпухов», а также противодиверсионный катер «Нахимовец».

Кроме того, интерес вызывали береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь-С1», а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».