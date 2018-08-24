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Около 2 тыс. человек посетили Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2018» Западного военного округа в Кронштадте за первый день работы
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Около 2 тыс. человек посетили Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2018» Западного военного округа в Кронштадте за первый день работы 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Для осмотра были открыты все экспозиции, расположенные на территории Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.
Сегодня в первый день работы около 2 тыс. человек посетили экспозиции Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2018» Западного военного округа в Кронштадте.
Для осмотра были открыты все экспозиции, расположенные на территории Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.
Наибольший интерес посетителей вызывали боевые корабли Балтийского флота, среди которых новейший корвет проекта 20380 «Сообразительный», малый ракетный корабль «Серпухов», а также противодиверсионный катер «Нахимовец».
Кроме того, интерес вызывали береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь-С1», а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».
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