Более 50 единиц военной техники представлено на форуме «Армия-2018» в Кронштадте

КРОНШТАДТ , 25 августа. / ТАСС /. В рамках региональной программы Международного военно-технического форума «Армия-2018» Западного военного округа в Кронштадте представлено более 50 единиц военной и специальной техники, включая ракетные комплексы «Искандер», стоящие на вооружении ВМФ. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту Роман Мартов.

"Более 50 единиц военной и специальной техники, стоящей на вооружении ВМФ, задействовано в морской программе динамического показа и в статической экспозиции Международного военно-технического форума «Армия — 2018» Западного военного округа, который проходит с 24 по 26 августа в Кронштадте. В акватории Кронштадта [в программе форума] принимают участие 15 боевых кораблей и вспомогательных судов. Среди них — новейший корвет «Сообразительный», малый ракетный корабль «Серпухов», противодиверсионный катер «Нахимовец», десантные, патрульные, и специальные катера, а также суда обеспечения и быстроходные лодки", — сказал Мартов.

Гости форума ежедневно могут наблюдать прохождение кораблей и катеров с демонстрацией огневой мощи, высадкой десантно-штурмовой группы, выходом корабля на дистанцию ведения огня с применением артиллерийского оружия, тралением и подрывом плавающей мины.

В информационно-демонстрационном кластере техники ВМФ представлены современные образцы водолазной техники и поисково-спасательных средств, в том числе передвижная декомпрессионная водолазная станция, водолазное снаряжение, телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, гидравлический инструмент для подводно-технических работ. Посетители могут ознакомиться с береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», зенитное ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1», оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер».

На форуме представлен полевой тренажер — мобильный спортивный комплекс для проведения спортивно-массовых мероприятий и физической подготовки в полевых условиях, проходят спортивные мероприятия. За два дня работы форума его посетили уже свыше четырех тысяч человек, отметил Мартов.