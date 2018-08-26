Более 10 тыс. человек побывали на форуме «Армия-2018» в Кронштадте

КРОНШТАДТ , 26 августа. / ТАСС /. В Кронштадте завершился показ вооружения, военной и специальной техники ВМФ России в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» Западного военного округа.

Региональную площадку с 24 по 26 августа посетили около 10 тыс. человек.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы округа по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"Сегодня в Кронштадте завершились мероприятия показа современных образцов вооружения, военной и специальной техники ВМФ, который проводился в рамках региональной программы Международного военно-технического форума «Армия — 2018» Западного военного округа. Мероприятия в Кронштадте посетили около 10 тыс. человек", — сказал Мартов.

Посетители получили возможность побывать на новейших кораблях и катерах флота, ознакомиться с техникой, стоящей на вооружении.

Демонстрировались высадка десантно-штурмовой группы, выход корабля на дистанцию ведения огня с применением артиллерии, траление и подрыв плавающей мины, освобождение судна от пиратов, оказание помощи аварийному кораблю.

В мероприятиях в акватории приняли участие свыше 15 кораблей и вспомогательных судов, в том числе новейший корвет «Сообразительный», малый ракетный корабль «Серпухов», противодиверсионный катер «Нахимовец», десантные, патрульные, и специальные катера, а также суда обеспечения и быстроходные лодки, уточнил Мартов.

Также были представлены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».