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Спецназовцы Узбекистана прибыли в Самарскую область для ознакомления с опытом подготовки российских коллег
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Спецназовцы Узбекистана прибыли в Самарскую область для ознакомления с опытом подготовки российских коллег 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Будут отработаны совместные задачи по совершению скрытных маршей в тыл противника, беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8, выполнению диверсионных действий, освобождению заложников, эвакуации мирных жителей.
Военная делегация из Республики Узбекистан в составе военнослужащих сил специальных операций прибыла в Самарскую область, где ознакомится с опытом подготовки спецназа Центрального военного округа в рамках двустороннего военного сотрудничества.
Военнослужащие проведут розыгрыши тактических действий на тренировочных комплексах Новая Бинарадка и Водино. Будут отработаны совместные задачи по совершению скрытных маршей в тыл противника, беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8, выполнению диверсионных действий, освобождению заложников, эвакуации мирных жителей и раненых, разминированию зданий, проведению стрельб с разных дистанций.
Учения продлятся до 27 августа.
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