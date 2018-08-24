Спецназовцы Узбекистана прибыли в Самарскую область для ознакомления с опытом подготовки российских коллег

Будут отработаны совместные задачи по совершению скрытных маршей в тыл противника, беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8, выполнению диверсионных действий, освобождению заложников, эвакуации мирных жителей.

Военная делегация из Республики Узбекистан в составе военнослужащих сил специальных операций прибыла в Самарскую область , где ознакомится с опытом подготовки спецназа Центрального военного округа в рамках двустороннего военного сотрудничества.

Военнослужащие проведут розыгрыши тактических действий на тренировочных комплексах Новая Бинарадка и Водино. Будут отработаны совместные задачи по совершению скрытных маршей в тыл противника, беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8, выполнению диверсионных действий, освобождению заложников, эвакуации мирных жителей и раненых, разминированию зданий, проведению стрельб с разных дистанций.

Учения продлятся до 27 августа.