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Универсальные солдаты показали лучшее оружие на форуме «Армия-2018»
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Универсальные солдаты показали лучшее оружие на форуме «Армия-2018» 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«В течение трех дней гости форума могут ознакомиться с более чем 80 единицами современной военной и специальной техники, образцами стрелкового оружия и экипировкой, продукцией предприятий ВПК, — сообщили VN.ru в Центральном военном округе. — Кроме того, военнослужащие бригады специального назначения проведут показательное выступление, разыграв тактический эпизод „засада условного противника“, и продемонстрируют навыки рукопашного боя».
Участники международного форума также смогут проверить свой уровень физической подготовки, сдав нормы ГТО, и пройти предварительный отбор на военную службу по контракту в мобильном пункте.
Побывать в кабине самого большого грузового вертолета Ми-26Т, сесть за штурвал модифицированного танка Т-72 и подержать в руках боевой автомат — сотни новосибирцев с детьми активно откликнулись на приглашение военных и посетили «Армия-2018» уже в первый день форума.
На выставке гости могут побывать в кабине управления практически каждого военного аппарата. Самая большая группа будущих защитников собралась у легендарного танка Т-72. Машина модифицирована, оснащена цифровой системой управления.
«Это двухканальный комплекс, который может работать и в темноте, и днем. То есть, он является еще и тепловизором. Плюс увеличен ресурс канала ствола на количество выстрелов. Поставлен более мощный двигатель, есть возможность использовать новый тип боеприпасов», — рассказал командир танкового взвода Ильнур Акбашев. Эти танки Минобороны использует в сирийском конфликте.
Гранатометы, снайперские винтовки с современной оптикой, способной различить соперника в темноте на расстоянии сотни метров, пулеметы калибра 12 миллиметров. «Для нас важно, что в числе площадок проведения форума „Армия-2018“ есть и Новосибирская область, — говорят организаторы. — Танки, бронетехника и ракетные установки, боевые вертолеты и самолеты — вся техника действующая, а не демонстрационная».
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