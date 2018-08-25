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Новейшие комплексы С-400 и «Панцирь С-1» были представлены на форуме «Армия-2018» в Новосибирске
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Новейшие комплексы С-400 и «Панцирь С-1» были представлены на форуме «Армия-2018» в Новосибирске 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Кроме того, на форуме представлены образцы специальной техники Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий, а также продукция предприятий ВПК.
На выставке вооружения и военной техники, которая в эти дни проходит в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» на военном аэродроме Толмачево под Новосибирском, впервые были представлены зенитный ракетный комплекс С-400 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1».
Комплексы предназначены для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушного нападения. В настоящее время боевые машины стоят на вооружении зенитно-ракетного соединения в Новосибирской области. Зенитный ракетный комплекс С-400 способен обнаружить и поразить налеты воздушных средств нападения на расстоянии 400 км. «Панцирь С-1» эффективен при ближнем прикрытии наземных объектов. Боевая машина оснащена ракетным и пушечным вооружением.
Кроме того, на форуме «Армия-2018» представлены образцы специальной техники Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий, а также продукция предприятий ВПК. Всего около 100 боевых и специальных машин.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» продлится до 26 августа.
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