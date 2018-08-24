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«Армату» решили испытать в Арктике
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«Армату» решили испытать в Арктике 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Танк Т-14 «Армата» испытают на работу электроники в условиях Арктики, сообщил замглавкома Сухопутных войск по вооружению генерал-лейтенант Виктор Лизвинский.
«Будем пробовать его в различных климатических условиях. Надо будет испытать не только в условиях среднерусской возвышенности. Это в обязательном порядке будет и север, Арктика, может быть, придется отправлять в горы, в пустынно-песчанную местность», — передает ТАСС слова Лизвинского на полях Международного военно-технического форума «Армия-2018».
«Мы знаем негативный опыт американцев по М1 «Абрамс», когда в «Буре в Пустыне» они угробили практически все двигатели. Поэтому надо пробовать все. На какой будет базе работать та или иная электронно-вычислительная машина, будет ли влиять на нее то же самое северное сияние», — сказал он.
Он отметил также, что опытная войсковая эксплуатация танка начнется в 2020 году.
Напомним, во вторник вице-премьер Юрий Борисов на открытии выставки «Армия-2018» заявил, что танк «Армата» и другая техника на базе этой платформы будут иметь колоссальный экспортный спрос.
При этом Борисов заявил, что Российская армия не стремится массово закупать танки «Армата» из-за их высокой цены, предпочитая модернизировать существующую военную технику.
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