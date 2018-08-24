В России прорабатывают вопрос создания авианосца с ядерной энергоустановкой

Военно-морской флот России прорабатывает вопрос по созданию ядерной энергетической установки для авианосца нового поколения.

«Очень сложный вопрос. Он действительно сегодня прорабатывается проектными бюро Объединенной судостроительной корпорации . Прорабатывается судостроительными заводами, потому что, чтобы создать такой корабль, нужны мощности», — приводит ТАСС его слова.

Таким образом он ответил на вопрос о том, нужен ли флоту авианосец с ядерной энергетической установкой.

Отмечается, что работу над данным вопросом ведут научно-исследовательские институты ВМФ.

«Запущен двигатель (запущены исследования по его созданию. — RT), и мы сегодня работаем именно по данной тематике. И в ближайшее время какая-то концепция сегодня будет утверждена. Да, это дорого, но этот корабль должен иметь место», — добавил он.

Ранее стало известно, что в России начали разработку нового самолёта с вертикальным взлётом для авианосцев.