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В России прорабатывают вопрос создания авианосца с ядерной энергоустановкой
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В России прорабатывают вопрос создания авианосца с ядерной энергоустановкой 

RT на русском 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Военно-морской флот России прорабатывает вопрос по созданию ядерной энергетической установки для авианосца нового поколения.
Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил начальник управление кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников.
«Очень сложный вопрос. Он действительно сегодня прорабатывается проектными бюро Объединенной судостроительной корпорации. Прорабатывается судостроительными заводами, потому что, чтобы создать такой корабль, нужны мощности», — приводит ТАСС его слова.
Таким образом он ответил на вопрос о том, нужен ли флоту авианосец с ядерной энергетической установкой.
Отмечается, что работу над данным вопросом ведут научно-исследовательские институты ВМФ.
«Запущен двигатель (запущены исследования по его созданию. — RT), и мы сегодня работаем именно по данной тематике. И в ближайшее время какая-то концепция сегодня будет утверждена. Да, это дорого, но этот корабль должен иметь место», — добавил он.
Ранее стало известно, что в России начали разработку нового самолёта с вертикальным взлётом для авианосцев.
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