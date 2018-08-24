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Подразделения 201-й российской военной базы отразили атаку боевиков в ходе планового учения в Таджикистане
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Подразделения 201-й российской военной базы отразили атаку боевиков в ходе планового учения в Таджикистане 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятиях боевой подготовки было задействовано более 700 российских военнослужащих и около 150 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-24.
Российские мотострелки 201-й российской военной базы в ходе планового тактико-специального учения отработали маневренную оборону в горах Таджикистана.
В рамках учения мотострелковый батальон, танковая рота, а также расчеты и экипажи самоходных артиллерийских орудий «Гвоздика» заняли оборону российских военных объектов на полигоне Самбули. Разведывательными подразделениями была обнаружена колонна боевиков, двигавшаяся в сторону важных объектов военной базы. Военнослужащие мотострелкового батальона перекрыли маршрут движения «бандгруппы», огнем самоходных гаубиц «Гвоздика» вынудив противника отступить. Действия мотострелков поддержали танковая рота на Т-72 и два вертолета Ми-24, уничтожив разрозненные группы условных боевиков, пытавшихся выйти из боя и укрыться в горах.
В учении было задействовано более 700 российских военнослужащих и около 150 единиц техники.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я российская военная база — крупнейшее военное соединение России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, база будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
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