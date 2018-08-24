Подразделения 201-й российской военной базы отразили атаку боевиков в ходе планового учения в Таджикистане

В мероприятиях боевой подготовки было задействовано более 700 российских военнослужащих и около 150 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-24.

Российские мотострелки 201-й российской военной базы в ходе планового тактико-специального учения отработали маневренную оборону в горах Таджикистана

В рамках учения мотострелковый батальон, танковая рота, а также расчеты и экипажи самоходных артиллерийских орудий «Гвоздика» заняли оборону российских военных объектов на полигоне Самбули. Разведывательными подразделениями была обнаружена колонна боевиков, двигавшаяся в сторону важных объектов военной базы. Военнослужащие мотострелкового батальона перекрыли маршрут движения «бандгруппы», огнем самоходных гаубиц «Гвоздика» вынудив противника отступить. Действия мотострелков поддержали танковая рота на Т-72 и два вертолета Ми-24, уничтожив разрозненные группы условных боевиков, пытавшихся выйти из боя и укрыться в горах.

В учении было задействовано более 700 российских военнослужащих и около 150 единиц техники.