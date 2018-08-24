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В России может появиться авианосец с ядерной энергоустановкой
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В России может появиться авианосец с ядерной энергоустановкой
ТАСС
23 минуты назад
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ВМФ
РФ
прорабатывает вопрос по созданию авианосца с ядерной энергоустановкой — начальник управления кораблестроения.
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