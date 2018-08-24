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В России может появиться авианосец с ядерной энергоустановкой
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В России может появиться авианосец с ядерной энергоустановкой 

ТАСС 23 минуты назад
ВМФ РФ прорабатывает вопрос по созданию авианосца с ядерной энергоустановкой — начальник управления кораблестроения.
ТАСС: последние новости
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