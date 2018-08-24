Командующий Северным флотом на заседании Военного совета вручил награды отличившимся офицерам

Знака отличия «За безупречную службу» удостоен командир соединения атомных подводных лодок капитан 1 ранга Сергей Чередниченко.

Сегодня в ходе заседания Военного совета Северного флота командующий СФ адмирал Николай Евменов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся офицерам.

Знака отличия «За безупречную службу» удостоен командир соединения атомных подводных лодок капитан 1 ранга Сергей Чередниченко.

В соответствии с Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, медалью Ушакова награждён начальник отдела управления боевой подготовки Северного флота капитан 2 ранга Вадим Чекан.

Медаль «За боевые отличия» адмирал Николай Евменов вручил офицеру штаба отдельной мотострелковой бригады капитану Руслану Потапову.