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Командующий Северным флотом на заседании Военного совета вручил награды отличившимся офицерам
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Командующий Северным флотом на заседании Военного совета вручил награды отличившимся офицерам 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Знака отличия «За безупречную службу» удостоен командир соединения атомных подводных лодок капитан 1 ранга Сергей Чередниченко.
Сегодня в ходе заседания Военного совета Северного флота командующий СФ адмирал Николай Евменов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся офицерам.
Знака отличия «За безупречную службу» удостоен командир соединения атомных подводных лодок капитан 1 ранга Сергей Чередниченко.
В соответствии с Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, медалью Ушакова награждён начальник отдела управления боевой подготовки Северного флота капитан 2 ранга Вадим Чекан.
Медаль «За боевые отличия» адмирал Николай Евменов вручил офицеру штаба отдельной мотострелковой бригады капитану Руслану Потапову.
Офицеру штаба бригады морской пехоты Северного флота капитану Денису Бабушкину объявлена благодарность Министра обороны Российской Федерации.
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