Минобороны Латвии предложило жителям страны защищаться самостоятельно

В случае начала кризиса или военного конфликта жители Латвии должны будут защищать себя самостоятельно. Такие выводы содержатся в докладе Минобороны страны.

По данным ведомства, в случае полномасштабного конфликта государство окажется не в состоянии обеспечить безопасность всех граждан.