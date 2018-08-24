Беспилотник «Катран» может получить ряд комплексов вооружения 

Сейчас прорабатываются несколько вариантов комплектации беспилотника.
Новейший вертолетный беспилотник «Катран» может получить несколько комплексов вооружения.
Как сообщили ТАСС в холдинге «Вертолеты России» на международном форуме «Армии-2018», в настоящее время прорабатываются несколько вариантов комплектации беспилотника.
«Рассматривается оснащение вертолета разведывательным оборудованием, а также установка различных видов и типов вооружения», — заявили в холдинге.
МВТФ «Армия-2018» проходит 21-26 августа в Подмосковье. Основная программа форума проходит на базе выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также озере Комсомольском.