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Беспилотник «Катран» может получить ряд комплексов вооружения
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Беспилотник «Катран» может получить ряд комплексов вооружения 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Сейчас прорабатываются несколько вариантов комплектации беспилотника.
Новейший вертолетный беспилотник «Катран» может получить несколько комплексов вооружения.
Как сообщили ТАСС в холдинге «Вертолеты России» на международном форуме «Армии-2018», в настоящее время прорабатываются несколько вариантов комплектации беспилотника.
«Рассматривается оснащение вертолета разведывательным оборудованием, а также установка различных видов и типов вооружения», — заявили в холдинге.
МВТФ «Армия-2018» проходит 21-26 августа в Подмосковье. Основная программа форума проходит на базе выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также озере Комсомольском.
ТК «Звезда»: последние новости
За три дня МВТФ «Армия-2018» посетило свыше 189 тыс. гостей «Спрут», «Корнет» и «Хризантема» показали мощь на форуме «Армия-2018» Около 200 военнослужащих Киргизии и Таджикистана прибыли на Урал для участия в учении ШОС «Мирная миссия-2018»
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