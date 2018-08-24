Разведчики ЦВО во время внезапной проверки уничтожили ракетные установки «противника»

МОСКВА , 24 августа. / ТАСС /. Военнослужащие разведывательного подразделения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области , в ходе внезапной проверки боевой готовности обнаружили и уничтожили пусковую установку крылатых ракет условного противника. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе округа.

"Разведчикам предстояло скрытно выдвинуться в тыл противника, чтобы определить местонахождение объекта. Для маскировки военнослужащие использовали подручные и специальные средства", — сказали в пресс-службе.

После обнаружения пусковой установки крылатых ракет разведчики скрытно проникли на территорию объекта, выполнили минирование и убыли на безопасное расстояние для осуществления подрыва цели.

Учения разведчиков проходят на полигоне Юргинский в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности войск Центрального и Восточного военных округов. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в маневрах принимают участие 2,5 тысячи военных.