Разведчики ЦВО во время внезапной проверки уничтожили ракетные установки «противника» 

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Военнослужащие разведывательного подразделения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, в ходе внезапной проверки боевой готовности обнаружили и уничтожили пусковую установку крылатых ракет условного противника. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе округа.
"Разведчикам предстояло скрытно выдвинуться в тыл противника, чтобы определить местонахождение объекта. Для маскировки военнослужащие использовали подручные и специальные средства", — сказали в пресс-службе.
После обнаружения пусковой установки крылатых ракет разведчики скрытно проникли на территорию объекта, выполнили минирование и убыли на безопасное расстояние для осуществления подрыва цели.
Учения разведчиков проходят на полигоне Юргинский в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности войск Центрального и Восточного военных округов. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в маневрах принимают участие 2,5 тысячи военных.
Внезапная проверка боеготовности в войсках Центрального и Восточного военного округов, а также в соединениях ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации проводится с 20 по 25 августа по решению президента РФ Владимира Путина в преддверии масштабных учений «Восток-2018».