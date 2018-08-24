Военные хлебопеки и повара накормят гостей форума «Армия-2018» на полигоне Свердловский Центрального военного округа

Будет развернуто несколько точек питания, на которых будет приготовлено свыше 1 тыс. порций традиционной солдатской гречневой каши, горячего хлеба и чая.

Военные хлебопеки угостят горячим хлебом гостей форума «Армия-2018», который стартовал 24 августа на полигоне Свердловский Центрального военного округа (ЦВО).

На полигоне будет развернуто несколько точек питания. Военные повара приготовят свыше 1 тыс. порций традиционной солдатской гречневой каши, горячего хлеба и чая из самой настоящей полевой кухни.

Военно-технический форум «Армия-2018» пройдет в Екатеринбурге два дня — 25 и 26 августа. Программой форума предусмотрены дни массового посещения с 24 по 26 августа.

На форуме военнослужащие ЦВО в динамике продемонстрируют возможности новейшей военной техники. В статической экспозиции будут представлены разнообразные образцы вооружения и военной техники мотострелковых, танковых, инженерных подразделений, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы.