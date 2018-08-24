Ещё
Военные хлебопеки и повара накормят гостей форума «Армия-2018» на полигоне Свердловский Центрального военного округа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные хлебопеки и повара накормят гостей форума «Армия-2018» на полигоне Свердловский Центрального военного округа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Будет развернуто несколько точек питания, на которых будет приготовлено свыше 1 тыс. порций традиционной солдатской гречневой каши, горячего хлеба и чая.
Военные хлебопеки угостят горячим хлебом гостей форума «Армия-2018», который стартовал 24 августа на полигоне Свердловский Центрального военного округа (ЦВО).
На полигоне будет развернуто несколько точек питания. Военные повара приготовят свыше 1 тыс. порций традиционной солдатской гречневой каши, горячего хлеба и чая из самой настоящей полевой кухни.
Военно-технический форум «Армия-2018» пройдет в Екатеринбурге два дня — 25 и 26 августа. Программой форума предусмотрены дни массового посещения с 24 по 26 августа.
На форуме военнослужащие ЦВО в динамике продемонстрируют возможности новейшей военной техники. В статической экспозиции будут представлены разнообразные образцы вооружения и военной техники мотострелковых, танковых, инженерных подразделений, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы.
ТК «Звезда»: последние новости
Штурмовики Су-25СМ отработали посадку на трассу под Хабаровском Около 200 военнослужащих Киргизии и Таджикистана прибыли на Урал для участия в учении ШОС «Мирная миссия-2018» За три дня МВТФ «Армия-2018» посетило свыше 189 тыс. гостей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть на отдыхе: семейную пару нашли повешенной в Сочи218
В деле группы Дятлова произошел новый поворот109
Мем про Агутина стал популярен в США7
Прилепин объяснил свое задержание105
Лещенко оконфузился на съемках «Голоса»17
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
03:56
Москвичей предупредили о приходе осенней хандры
Новости Москвы
02:41
Корчевникова убили откровения звезды «Иронии судьбы»
Шоу-бизнес
00:41
Мем про Агутина стал популярен в США
Шоу-бизнес
01:00
Волочкову срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
00:35
«Чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?»
Общество Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение