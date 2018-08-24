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Летные испытания новейшего беспилотника «Катран» начнутся до конца 2018 года
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Летные испытания новейшего беспилотника «Катран» начнутся до конца 2018 года 

ТАСС 1 час назад
КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Новейший беспилотник вертолетного типа «Катран», впервые продемонстрированный этой весной на параде Победы, до конца года приступит к летным испытаниям. Завершить их планируется в 2019 году, сообщили ТАСС в пресс-службе «Вертолетов России» на «Армии-2018».
"В настоящее время беспилотник «Катран» проходит наземные испытания, которые завершатся осенью этого года, после чего специалисты холдинга приступят к программе летных испытаний «Катрана» со сроком окончания в 2019 году", — рассказали в пресс-службе.
В холдинге сообщили, что для новейшего беспилотника «Катран» рассматривается несколько комплексов вооружения.
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