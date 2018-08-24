Пентагон испытал ракету, способную запутать системы ПВО

Министерство обороны США сообщило об успешном испытании ракеты MALD-X. Деталей относительно новых аппаратов не приводится, однако их задача — сымитировать реальные боевые самолеты ВВС с тем, чтобы сбить с толку ПВО противника, пишет ТАСС

При этом настоящие боевые истребители или бомбардировщики получают значительное преимущество, поскольку ложные цели воспринимаются радарами так же, как и полноценные самолеты. По данным военного ведомства, успешные полеты аппаратов были проведены 20 и 22 августа на базе военно-морской авиации Пойнт-Мугу у побережья штата Калифорния. Сообщается, что структура MALD-X позволяет быстро адаптировать ее для различных задач. Имитатор разрабатывался компанией Raytheon, которая получила контракт на его создание в 2016 году на сумму $34,8 млн