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Под Челябинском завершился первый этап подготовки к учениям ШОС «Мирная миссия-2018»
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Под Челябинском завершился первый этап подготовки к учениям ШОС «Мирная миссия-2018» 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Урал
МОСКВА, 25 августа. Первый этап подготовки к международным учениям вооруженных сил стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия-2018» завершился на Чебаркульском полигоне в Челябинской области. В маневрах принимают участие более 3 тыс. военных из семи стран, сообщили в субботу в пресс-службе Центрального военного округа.
"Заместители руководителя учений всех стран-участниц доложили о завершении непосредственной подготовки к учениям и готовности к проведению следующего этапа — планированию и проведению совместной антитеррористической операции. Войска, участвующие в учениях, завершили переброску и сосредоточение на Чебаркульском полигоне, размещение в полевом лагере, обслуживание вооружения и военной техники, а также провели ряд совместных тренировок по управлению войсками, в том числе с боевой стрельбой, которая прошла с применением артиллерии и авиации", — сказали в пресс-службе.
С 22 по 29 августа на полигоне Чебаркуль проходят совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств-членов ШОС «Мирная миссия-2018». В маневрах принимают участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана, представители Узбекистана присутствуют в качестве наблюдателей.
Всего в международных учениях «Мирная миссия» задействованы более трех тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники.
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