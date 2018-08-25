Под Челябинском завершился первый этап подготовки к учениям ШОС «Мирная миссия-2018»

"Заместители руководителя учений всех стран-участниц доложили о завершении непосредственной подготовки к учениям и готовности к проведению следующего этапа — планированию и проведению совместной антитеррористической операции. Войска, участвующие в учениях, завершили переброску и сосредоточение на Чебаркульском полигоне, размещение в полевом лагере, обслуживание вооружения и военной техники, а также провели ряд совместных тренировок по управлению войсками, в том числе с боевой стрельбой, которая прошла с применением артиллерии и авиации", — сказали в пресс-службе.

Таджикистана, Киргизии, России, С 22 по 29 августа на полигоне Чебаркуль проходят совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств-членов ШОС «Мирная миссия-2018». В маневрах принимают участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана Китая , Индии и Пакистана , представители Узбекистана присутствуют в качестве наблюдателей.

Всего в международных учениях «Мирная миссия» задействованы более трех тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники.