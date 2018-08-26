На учениях «Мирной миссии» задействуют сводную авиагруппу

— Более 30 бортов вылетели с аэродромов Шагол и Упрун в Челябинской области, в том числе вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-171 и Z-10, бомбардировщики Су-24, транспортные самолеты Ил-79. А с аэродрома в Саратовской области — дальние бомбардировщики Ту-22М3 и ракетоносцы Ту-95МС, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Китая и В рамках учений совместная группировка России Казахстана нанесет бомбово-штурмовой удар по условному противнику, представители Индии поучаствуют в выброске десанта. За неделю ("Мирная миссия" продлится до 29 августа) экипажам предстоит совершить около 60 вылетов, сбросить более 100 авиабомб, выпустить около 1000 неуправляемых и более 20 управляемых ракет. Планируется отработать перебазирование на запасные аэродромы, прикрытие войск на маршрутах выдвижения, методы воздушной разведки, а также нанесения ударов по наземным целям.

— Основная цель маневров — борьба с международным терроризмом, — заявил на открытии руководитель учений, командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин . — Терроризм, сепаратизм, экстремизм — болевые точки многих государств. Особенно актуальна эта тема сегодня, когда выдавливаемые из Сирии террористы в поисках новых районов и лагерей перемещаются в Центральную Азию и на Средний Восток. Вооруженные силы РФ готовы к выполнению любых поставленных задач в любых условиях, но испокон веков в России говорят: «Дружба народов увеличивает их союз».

По словам бригадного генерала армии Индии Викаса Ликаре, вооруженный контингент индийской армии участвует в «Мирной миссии» впервые, и это большая честь.

— Мы привезли богатый опыт сражения с терроризмом, и уверены, что будем учиться друг у друга, — подчеркнул военачальник.