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На учении «Мирная миссия» впервые применят полученный в Сирии опыт
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На учении «Мирная миссия» впервые применят полученный в Сирии опыт 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Российская Газета
В Чебаркуле на Южном Урале начались масштабные антитеррористические учения стран ШОС «Мирная миссия-2018». В программе совместных тренировок — бомбово-штурмовой удар по «противнику», высадка десанта, применение «танковой карусели» и прочее.
"Наш контингент привез с собой богатый боевой опыт сражения с терроризмом, противостояние ему, и мы уверены, что будем учиться друг у друга", — сказал на церемонии открытия учений бригадный генерал армии Республики Индии Викас Ликаре. Эта страна, а так же — Пакистан, — дебютанты «Мирной миссии».
Кстати, на время маневров военнослужащим республик Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан и Индии передано более 30 единиц техники — танки Т-72, бронетранспортеры БТР-80, БМП-2, автомобильная техника повышенной проходимости «Урал». Армия Китай перегнала на Урал свою технику: танки, бронетранспортеры, БМП, самоходные гаубицы и так далее.
Как подчеркнули в пресс-службе Центрального военного округа, полученный в Сирии боевой опыт впервые будет применен на учениях в Челябинской области. Это создание разведывательно-ударного огневого контура, борьбе с «джихад-мобилями», беспилотниками, применение «минных шлагбаумов» и «танковой карусели» (десятки Т-72Б3 в разной очередности будут выезжать из укрытий, вести огонь и возвращаться на исходную — эта тактика не дает противнику возможности оперативно реагировать).
Так же по плану на аэродроме Шагол летчики четырех стран совершат около 60 вылетов, на полигон будет сброшено более 100 авиационных бомб, общий вес которых составляет почти 30 тысяч тонн. Объединенная авиагруппировка выпустит около тысячи неуправляемых ракет и более двух десятков управляемых. Экипажи вертолетов Ми-8 обеспечат высадку десанта и эвакуируют «раненых».
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