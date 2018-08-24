Индийские и пакистанские военные впервые участвуют в учениях ШОС

"Наш контингент привез с собой богатый боевой опыт сражения с терроризмом, противостояние ему, и мы уверены, что будем учиться друг у друга. Это первый раз, когда вооруженный контингент индийской армии участвует в учение ШОС «Мирная миссия» и для нас это большая честь", — сказал бригадный генерал армии Республики Индии Викас Ликаре.

В учениях «Мирная миссия» от Индии и Пакистана принимают участие более 350 военнослужащих.

"Для нас это честь и привилегия — быть приглашенными на учения «Мирная миссия — 2018», это историческое событие — находиться впервые на таком мероприятии. Сегодня наше присутствие дает уникальную возможность приобретения опыта друг друга от участия в маневрах. Боевой опыт РФ , который приобретен в Сирии , — для нас показатель. Вооруженным силам Пакистана есть что предложить другим странам ШОС в борьбе с терроризмом", — отметил начальник управления боевой подготовки объединенного штаба Вооруженных сил Исламской республики Пакистан бригадный генерал Юнус Шахид.