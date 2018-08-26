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Индия и Пакистан впервые участвуют в антитеррористических учениях ШОС
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Индия и Пакистан впервые участвуют в антитеррористических учениях ШОС 

Российская Газета 14 часов назад
Фото: Российская Газета
Эти учебные баталии по многим параметрам отличаются от обычных армейских маневров. Перед утверждением их сценария генералы проводят военно-политические консультации, где оценивают не только целесообразность применения силы, но и характер террористической опасности. Для стран ШОС такая угроза — не отвлеченное понятие, практически все государства организации уже сталкивались с ней в реальной жизни. Потому и решили бороться с террористами совместно. А чтобы беда не застала врасплох — отрабатывать возможные операции против бандитов на совместных учениях, которые военные дружественных армий проводят с 2005 года. «Мирная миссия» уже побывала в РФ, Казахстане, Таджикистане, КНР и Киргизии. Теперь очередь снова дошла до России.
Представительство «хозяев» на нынешних учениях весьма солидное — более 1300 солдат и офицеров, около 330 единиц вооружения и техники, в том числе 37 самолетов и вертолетов. Командование Центрального военного округа направило в Чебаркуль мотострелковые и артиллерийские подразделения. Еще неделю назад на аэродром Шагол под Челябинском из Сибири перебазировали 16 винтокрылых машин, в том числе ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-штурмовые Ми-8 АМТШ-В.
Представители других армий Шанхайской организации сотрудничества тоже командировали на учения крупные подразделения. В общей сложности маневры собрали около 3 тысяч военнослужащих и более 500 единиц техники. Один только Китай выделил на «Мирную миссию» сотню броне— и автомашин, восемь транспортников, шесть истребителей, а также два звена вертолетов. Около 350 солдат и офицеров прислали на учения Индия и Пакистан. Между прочим, представители этих армий впервые задействованы в антитеррористических учениях ШОС, и это, пожалуй, главная особенность «Мирной миссии-2018». Зато военные из Казахстана, Таджикистана и Киргизии там постоянные гости. А офицерам Вооруженных сил Узбекистана традиционно досталась роль наблюдателей.
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